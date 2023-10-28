"Hesabınıza EFT yapayım" diyerek vatandaşları dolandıran şahıs yakalandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Havran ilçesinde, alışveriş yaptıktan sonra "hesabınıza eft yapayım" şeklinde işlemi gerçekleştirdikten sonra işlemi iptal eden kişi, polis tarafından yakalandı.

Böyle yüksek meblağlı alışverişler yaptı

Edinilen bilgiye göre, Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, çeşitli beyaz eşya mağazası, yapı market gibi iş yerlerinden alışveriş yaptıktan sonra ödemeyi 'hesabınıza eft yapayım" diyerek, ödeme dekontunu gösterip, alışverişi tamamladıktan sonra iptal eden H.G. isimli kişi ile ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan titiz araştırma sonrası şüpheli kişi operasyonla yakalandı. İlk tespitlere göre, kişinin 60 TL'nin alışveriş yaptığı bu rakamın Burhaniye ve Edremit dahil 3 ilçe geneline yayıldığında çok yukarılarda olduğu tespit ileri sürüldü.

H.G. isimli kişi Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi'ne sevk edildi.