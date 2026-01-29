Haberler

Diyarbakır'da Hidroelektrik Santralinde Yangın Çıktı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Batman Hidroelektrik Santralinde, kapalı şat OG kesicisinde meydana gelen küçük çaplı yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan ya da ölen olmadı, ancak maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise inceleme altına alındı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Batman Hidroelektrik Santralindeki (HES) panoda çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Silvan ilçesinde bulunan Batman HES'teki kapalı şat OG kesicisinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

