Ukrayna'nın Herson'daki İHA saldırısında ölü 28'e yükseldi

Güncelleme:
Rusya tarafından atanan Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracının yeni yıl kutlamalarının yapıldığı bir otel ve kafeye düzenlediği saldırıda can kaybının 28'e çıktığını açıkladı. Saldırıda 100'den fazla kişi olay yerindeydi ve 60'dan fazla kişi etkilendi.

Rusya tarafından atanan Ukrayna'nın güneyindeki Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun yeni yıl kutlamalarının yapıldığı bir otel ve kafeye yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısında can kaybının 28'e yükseldiğini açıkladı.

Rusya, Ukrayna ordusunun 1 Ocak'ta Ukrayna güneyindeki Herson'da yeni yılın kutlandığı bir otel ve kafeye yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısında can kaybının yükseldiği açıkladı. Rusya tarafından atanan Ukrayna'nın güneyindeki Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo açıklamasında, olayda yaralanan bazı kişilerin kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybettiğini ve böylece saldırıdaki toplam ölü sayısının 28'e yükseldiğini bildirdi. Saldo, "Saldırı anında olay yerinde 100'den fazla kişi vardı, 60'dan fazla kişi bu saldırıdan etkilendi" ifadelerini kullandı.

Saldo dün saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Bu gece düşman, sivillerin yeni yılı karşıladığı yere insansız hava araçlarıyla (İHA) kasıtlı bir saldırı düzenledi. 3 İHA, Karadeniz kıyısındaki bir kafe ve otele saldırdı. İHA'lardan biri yanıcı karışım taşıyordu. Kievli militanlar yazın aynı karışımlarla tarlalarımızı yakmıştı. Şimdi ise insanları kasıtlı olarak yaktılar. Zelenskiy'nin sözlerine göre ulaşmak istediği barış işte böyle görünüyor" demişti. - HERSON

