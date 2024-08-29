Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi

Tüm Türkiye Diyarbakır'da kaybolan Narin'den gelecek umutlu haberi beklerken kayda alınan bir görüntü büyük tepki çekti. Bahsi geçen görüntüde bir kız çocuğunun gece yarısı sokakta tek başına yürüdüğü görülüyor.

"ANNEM, ABLALARIMI BULMAM İÇİN GÖNDERDİ"

O anları kayda alan kadın "Gece yarısı tek başına ne işin var burada?" sorusunu yönelttiği kız çocuğundan "Annem, ablalarımı bulmam için gönderdi" yanıtını aldı.

"HERKES ANNE-BABA OLMAMALI"

Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntünün altına "Herkes anne-baba olmamalı", "Böyle anne babalara teşhir şart", "Narin'e çok benziyor", "Nasıl rahat anneler var aklım almıyor" şeklinde yorumlar yapıldı.