Her şey bir anda oldu, 32 yaşındaki kadın korkunç şekilde can verdi
İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, 32 yaşındaki bir kadın kapüşonunun yumurta toplama makinesine sıkışması sonucu hayatını kaybetti.
Her şey bir anda oldu. İzmir'de kapüşonu yumurta toplama makinesine dolanan 32 yaşındaki kadın korkunç şekilde can verdi.
KAPÜŞONU, YUMURTA TOPLAMA MAKİNESİNE DOLANDI
Foça ilçesine bağlı Ilıpınar Mahallesi'ndeki bir yumurta işletmesinde çalışan Semra Yıldırım'ın kıyafetinin kapüşonu, yumurta toplama makinesine dolandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Durumu fark eden çalışma arkadaşları, nefessiz kalan kadına müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Menemen Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Umut Halavart - 3.Sayfa