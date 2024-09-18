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Hendek'teki Makarna Fabrikasında Patlama: 1 Ölü, 30 Yaralı, 7 Şüpheli İfadesi Alınıyor

Hendek'teki Makarna Fabrikasında Patlama: 1 Ölü, 30 Yaralı, 7 Şüpheli İfadesi Alınıyor
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde 15 Eylül'de meydana gelen Oba Makarna fabrikasındaki patlamada bir kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Patlamanın nedeninin araştırılması için fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli ifadeye çağrıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı Oba Makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 şüpheli ifadeye çağrıldı.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül Pazar günü meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. Patlama neticesinde çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerince devam eden soğutma çalışmaları esnasında fabrika içerisinde cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Mesut Şimay, Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 şüpheli ifadeye çağrıldı

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamayı araştırmak için 2 müfettiş görevlendirildiğini açıklamıştı. Patlamanın sebebini bulmak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerin de bulunduğu 7 şüphelinin Hendek Adliyesi'ne ifadeye çağrıldı. Şüphelilerin savcılıktaki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Soruşturma Politika Güvenlik 3-sayfa sakarya Hendek Eylül Olay Oba

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