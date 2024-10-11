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Hendek'teki Makarna Fabrikası Patlamasında Genç Kadın Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan 26 yaşındaki Merve Menteş, 26 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gelinlik yerine kefen giyen genç kadın, cenaze namazından sonra toprağa verildi. Patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve 1 ay sonra düğünü olacağı öğrenilen 26 yaşındaki Merve Menteş, 26 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gelinlik yerine kefen giyen genç kadın, evinin önünde kılınan namaz sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. Merve'nin nişanlısı ve babasının ayakta durmakta güçlük çektiği cenaze namazına, fabrika sahibi Mehmet Musa Özgüçlü'de katıldı.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül Pazar günü meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. İtfaiye ekiplerince devam eden soğutma çalışmaları esnasında fabrika içerisinde cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Mesut Şimay, 16 Eylül tarihinde Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı. Patlamada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 20 günlük yaşam savaşını kaybeden 22 yaşındaki Eray Kızıldağ'da 5 Ekim Cumartesi günü Hendek ilçesinden son yolculuğuna uğurlandı. Patlamada ağır yaralanan ve tedavisi İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde devam eden 24 yaşındaki Güven Albayrak'ta 25 gün sonra Düzce'de toprağa verildi.

Gelinlik yerine kefen giydi, nişanlısı gözyaşlarını tutamadı

İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisi süren Merve Menteş'ten de (26) dün acı haber geldi. Menteş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayrıca Merve'nin, 9 Kasım 2024 tarihinde dünya evine gireceği öğrenildi. 26 yaşındaki Merve'nin de hayatını kaybetmesi ile birlikte makarna fabrikasındaki patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi. Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen Merve'nin cenazesi, Hendek ilçesi Yeşilköy Mahallesi'ndeki evine getirildi. 3 kardeş olduğu öğrenilen ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gıda Mühendisliği'den geçen sene mezun olan Merve, öğle namazı sonrasında evinin önünde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Tabutuna duvak konulan Merve'nin nişanlısı ve babası Mehmet Menteş gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazeye; nişanlısı, ailesi, yakınları, arkadaşları ve fabrika sahibi Mehmet Musa Özgüçlü'de katıldı. Merve Menteş gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Fabrika müdürü tutuklanmıştı

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerin de bulunduğu 7 şüpheli 19 Eylül tarihinde Hendek Adliyesi'ne ifadeye çağrıldı. İfadeleri tamamlanan 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 1 kişi ise alınan ifadesinin ardından salıverildi. 20 Eylül'de sağlık kontrollerinden geçirilen ve Hendek Adalet Sarayı'na götürülen 6 şüpheliden fabrika müdürü V.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fabrika sahipleri, 1 iş güvenliği uzmanı, değirmen sorumlusu ve elektrik bakım uzmanı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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