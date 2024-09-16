Üye Girişi
Haberler

Hendek'teki Fabrika Patlamasında Ölü Sayısı Artıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada 30 kişi yaralanırken, içeride mahsur kalan Mesut Şimay hayatını kaybetti. Patlamanın ardından devam eden soğutma çalışmaları sürüyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 30 kişinin yaralandığı fabrikadaki patlamada içeride mahsur kalarak hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. 30 kişinin yaralandığı patlamanın ardından ekipler, fabrikada soğutma çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde fabrikanın üst katlarında içeride mahsur kalan bir kişinin yanmış cesedine ulaşıldı. Hastane morguna kaldırılan cenazenin tespiti için yapılan çalışmalarda şahsın kimliği belirlendi. Patlamada hayatını kaybeden kişinin Mesut Şimay olduğu tespit edildi. Şimay'ın cenazesi bugün Akyazı ilçesinde defnedilecek. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa sakarya Hendek Yaşam Kaza Oba

Soylu'nun 'Canım benim' dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi

Soylu'nun "Canım benim" dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi

 Konya'da 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu

Türkiye Narin ve Sıla'ya ağlarken bir kahreden haber daha

 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor

"Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"
Kenti karıştıran atama! Belediyeden 'işe gelmiyor' diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu

Belediyeden "işe gelmiyor" diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATV CANLI İZLE 16 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, frekans bilgileri ne? ATV canlı yayın… Müge Anlı, Hatice Musaoğlu olayı nedir? 16 Eylül Müge Anlı'da kayıp Hatice Musaoğlu nerede? TEŞKİLAT 5. SEZON FRAGMANI! Teşkilat yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Ömer öldü mü? GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM FRAGMANI İZLE (21 EYLÜL) TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tarihte bugün ne oldu? 16 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü kim oldu? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı faiz kararı toplantısı saat kaçta? Hudutsuz Sevda 2. sezon ne zaman başlıyor, saat kaçta? NOW Hudutsuz Sevda yeni sezonu hangi tarihte başlıyor? Parma- Udinese maçı ne zaman? (İtalya - Serie A) Parma - Udinese saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Arka Sokaklar Komiser Fikri Yeniceli kim, gerçek adı ne? Burak Alkaş kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler ne? Rayo Vallecano- Osasuna (İspanya- LaLiga) maçı saat kaçta? Rayo Vallecano- Osasuna maçı hangi kanalda?
title