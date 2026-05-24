Haberler

Bayram yolcularını taşıyan otobüs alevlere teslim oldu

Bayram yolcularını taşıyan otobüs alevlere teslim oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde yangın çıktı. Şoförün aracı emniyet şeridine çekip yolcuları tahliye etmesiyle can kaybı yaşanmadı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 kara yolunda seyir halinde olan şehirlerarası yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. Şoförün durumu fark edip güvenli şekilde aracı emniyet şeridine çekmesiyle, muhtemel facianın önüne geçildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, bu sabah saat 06.00 sıralarında D-100 kara yolunun Ankara istikameti Hendek geçişi mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünden çıkan dumanları fark eden şoför D.Ç., aracı güvenli şekilde emniyet şeridine çekip yolcuları tahliye etti. Otobüsün arka tarafından çıkan alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından müdahaleye başladı. Olay esnasında halihazırda bayram yoğunluğu yaşanan D-100 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışı olay yerinin 70 metre aşağısındaki Hüseyinşeyh Mahallesi üzerinden sağlandı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, otobüste ise maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi

CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polisler devrede
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı

Bir açıklama daha! "Hepinizin genel başkanı benim" diyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi

Bomba iddia! Kılıçdaroğlu kurultay için 4 ismin ihracını istedi
Özgür Özel'den vekillerin 'Yeni parti kuralım' teklifine sert yanıt

Özel "Yeni parti kuralım" teklifi yapan vekile bakın ne yanıt vermiş
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

Sarıyer'de evini boyarken bahçede kalaşnikof ve el bombaları buldu

Evini boyarken bahçesinde adeta cephanelik buldu
CHP'li Adnan Beker resti çekti: Kılıçdaroğlu ile çalışmam, istifa ederim

CHP'li vekil resti çekti: Kılıçdaroğlu ile çalışmam, istifa ederim