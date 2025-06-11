Hendek'te Yayla Evi Yangını: Sadece Beton ve Demir Yığınları Kaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Çiğdem Yaylası'nda çıkan yangın sonucunda bir ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayla evi alev alev yandı, geriye beton ve demir yığınları kaldı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde Çiğdem Yaylası'nda alev alev yanan ev, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hendek ilçesinde bulunan Çiğdem Yaylası'ndaki bir evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangın sonrasında evden geriye beton ve demir yığınları kaldı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR KAZIN - 3.Sayfa
Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı' Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti

Yüzyılın en iyi beyin cerrahını kaybettik
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti

2 genç kız bir olup iki çocuk annesi kadını hunharca katletti
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakiple anlaştı

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakiple anlaştı
Nesrin Cavadzade yaz tatilinde hindistan ceviziyle serinledi

Nesrin Cavadzade plajda hindistan ceviziyle serinledi
Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi

Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.