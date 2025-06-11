Hendek'te Yayla Evi Yangını: Sadece Beton ve Demir Yığınları Kaldı

Yayla evi alev alev yandı, geriye beton ve demir yığınları kaldı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde Çiğdem Yaylası'nda alev alev yanan ev, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hendek ilçesinde bulunan Çiğdem Yaylası'ndaki bir evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangın sonrasında evden geriye beton ve demir yığınları kaldı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.