Hendek'te Yayla Evi Yangını: Sadece Beton ve Demir Yığınları Kaldı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde Çiğdem Yaylası'nda çıkan yangın sonucunda bir ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yayla evi alev alev yandı, geriye beton ve demir yığınları kaldı
SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde Çiğdem Yaylası'nda alev alev yanan ev, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hendek ilçesinde bulunan Çiğdem Yaylası'ndaki bir evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangın sonrasında evden geriye beton ve demir yığınları kaldı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR KAZIN - 3.Sayfa