Sakarya'da uyuşturucuya geçit yok: 3 günde 8 gözaltı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 8 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlar sonucu 36 gram metamfetamin, 16.75 gram kokain, 1.54 gram esrar, 1.43 gram skunk ve ruhsatsız tüfekler ele geçirildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şahıs gözaltına alındı.
Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede son 3 gün içerisinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 3 arama dedektörü köpeği ve idarecisi, 19 ekip olmak üzere toplam 147 personelle gerçekleştirdiği operasyonlarda, 8 şahıs gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerine yapılan aramalarda 36 gram metamfetamin maddesi, 16.75 gram kokain maddesi, 1.54 gram esrar maddesi, 1.43 gram skunk maddesi, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. - SAKARYA