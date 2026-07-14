Takla atan traktörün altına kalan 73 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan traktörün altında kalan 73 yaşındaki adam, hayatını kaybetti.

Balıklıihsaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Fikri Taşpınar (73) idaresindeki 81 ADE 577 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak tak attı. Meydana gelen kazada traktörün atında kalan 73 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonrasında yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı