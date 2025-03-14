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Hendek'te Teravih Namazı Sonrası Fenalaşan İmdat Beslan Hayatını Kaybetti

Hendek'te Teravih Namazı Sonrası Fenalaşan İmdat Beslan Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde teravih namazı sonrası fenalaşan 55 yaşındaki İmdat Beslan, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Şeker hastası olan Beslan, cami çıkışında aniden yere yığıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde teravih namazını kıldıktan sonra cami önünde fenalaşan 2 çocuk babası İmdat Beslan (55) yaşamını yitirdi.

Şeker hastası olduğu öğrenilen iki çocuk babası İmdat Beslan (55), teravih namazı için Hendek ilçe merkezinde bulunan Büyük Camii'ne gitti. Namazı kıldıktan sonra camiden çıkan Beslan, fenalaşarak yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Beslan, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beslan, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği esnada hayatını kaybetti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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