Hendek'te Tadilat Sırasında Çatı Yangını Çıktı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir binanın çatısında tadilat sırasında izolasyon malzemelerinin ısınması neticesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 katlı binanın çatısında yapılan tadilatta izolasyon malzemelerinin ısınması neticesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenimahalle üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada izolasyon köpüklerinin ısınması neticesinde yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydan geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
