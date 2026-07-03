Sakarya'da bir işletmede 5 buçuk ton etiketsiz et ele geçirildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren bir sucuk işletmesinde gerçekleştirilen ruhsat denetiminde, 5 bin 500 kilogram etiketsiz et ve et ürünü ele geçirildi.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Hendek'teki bir sucuk üretim işletmesinde ruhsat denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sırasında işletmede mevzuata aykırı şekilde bulundurulan toplam 5 bin 500 kilogram etiketsiz et ve et ürünü tespit edildi. Bu ürünlere İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el konuldu ve imha edilmek üzere kamyona yüklenerek tesisten çıkarıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı