Haberler

Sakarya'da bir işletmede 5 buçuk ton etiketsiz et ele geçirildi

Sakarya'da bir işletmede 5 buçuk ton etiketsiz et ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir sucuk üretim işletmesinde yapılan ruhsat denetiminde 5 bin 500 kilogram etiketsiz et ve et ürünü bulundu. Ürünlere el konulup imha edilmek üzere tesisten çıkarılırken, soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren bir sucuk işletmesinde gerçekleştirilen ruhsat denetiminde, 5 bin 500 kilogram etiketsiz et ve et ürünü ele geçirildi.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Hendek'teki bir sucuk üretim işletmesinde ruhsat denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sırasında işletmede mevzuata aykırı şekilde bulundurulan toplam 5 bin 500 kilogram etiketsiz et ve et ürünü tespit edildi. Bu ürünlere İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el konuldu ve imha edilmek üzere kamyona yüklenerek tesisten çıkarıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sürücüler dikkat! Araç içi ses ve görüntü sistemlerinde yeni kurallar

Sürücüler dikkat! Son nokta koyuldu, işte tüm yeni yasaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor

Bu sistem bize de gelsin! Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor
İşte İbrahim Tatlıses'in son hali

Hastaneden paylaşıldı! İşte İbrahim Tatlıses'in son hali
Kayıtlar tamamlandı: 1 milyon 655 bin lira için sıraya girdiler

1 milyon 655 bin lira için sıraya girdiler
İsmail Kartal'ın en çok istediği isimdi! Anlaşma sağlandı

İsmail Kartal'ın en çok istediği isimdi! Anlaşma sağlandı
Bir devir sona erdi! İspanya futbolunun efsanesi kramponlarını astı

Efsane futbolcu kramponlarını astı
Altında rüzgar tersine döndü

ABD'den gelen veri sonrası rüzgar tersine döndü
Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş

Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş