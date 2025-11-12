Haberler

Hendek'te Jandarmadan Operasyon: 2 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. E.G. ve A.E. isimli şahıslar, toplamda 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış durumda.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde yapılan yol kontrol uygulamasında, 'silahla tehdit' suçundan hakkında toplamda 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. (42) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca Kocaahmetler Mahallesi'nde, 9 ayrı yakalama kararına istinaden hakkında toplamda 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. (35) isimli şahıs, yaklaşık 3 ay süren fiziki takip neticesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri sonrasında şüpheliler, cezaevine sevk edildi. - SAKARYA

