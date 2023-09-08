Hendek'te Husumet Cinayeti: A.C. Cahit Altıtaş'ı Ormanda Vurarak Öldürdü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, aralarında husumet bulunan A.C., Cahit Altıtaş'ı ormanda tabancayla vurarak öldürdü. A.C., olayı jandarmaya teslim etti.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, A.C., ormanda aralarında husumet olduğu belirtilen Cahit Altıtaş'ı (29) ormanda tabancayla vurup öldürdükten sonra jandarmaya teslim oldu.

Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında, Hendek ilçesi Şeyhler Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı'na giden A.C., husumetli olduğu Cahit Altıtaş'ı ormanda tabancayla vurduğunu belirterek teslim oldu. Jandarma ekipleri, A.C.'nin tarif ettiği bölgeye gittiğinde Cahit Altıtaş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. A.C. gözaltına alındı.

Altıtaş'ın cesedi nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Altıtaş'ın yarın, öğlende Hendek ilçesi Nuriye Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.