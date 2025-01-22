Üzerine vinç devrilen genç işçi hayatını kaybetti
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada travers vinç 22 yaşındaki işçinin üzerine devrildi. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada feci bir ölüm olayı yaşandı. Travers vinç, 22 yaşındaki işçi İsa Elali'nin üzerine devrildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elali, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Elali'nin acı haberini alan yakınları gözyaşlarına boğulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.