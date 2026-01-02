Haberler

Sakarya'da çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 49 yaşındaki Bülent Taşkın, çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu. Olayın kesin ölüm sebebi için tahkikat başlatıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 49 yaşındaki adam, çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü olarak bulundu.

Hendek ilçesi Kargalıhanbaba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Bülent Taşkın (49), çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taşkın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Taşkın'ın kesin ölüm sebebinin tespiti maksadıyla Sakarya Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek jandarma tarafından tahkikata başlandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

New York Belediye Başkanı'nın eşinin çizmeleri tartışma yarattı

New York'un gündemi, belediye başkanının eşinin çizmeleri
AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu

AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu
Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
Musk farkı iyice açtı! İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı

İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı
New York Belediye Başkanı'nın eşinin çizmeleri tartışma yarattı

New York'un gündemi, belediye başkanının eşinin çizmeleri
Yok artık Krunic! Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi

Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Artık kodu bile belli! Dev içecek firması borsaya giriyor

Tüm detaylar netleşti! Türkiye'nin dev içecek markası borsaya giriyor