Sakarya'nın Hendek ilçesinde trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ve sosyal medya paylaşımlarında, abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren araçlar trafikten men edilerek sürücülerine toplam 226 bin TL idari para cezası uygulandı.

Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde vatandaşların huzur ve sükununu bozan, abartı egzoz ile yüksek ses çıkararak çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik denetim yapıldı. Ekiplerce yürütülen çalışmalarda, sosyal medya üzerinden paylaşım yaptığı tespit edilen ve abartı egzoz kullandığı belirlenen bir araç durduruldu. Söz konusu araç 30 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilirken, sürücüsüne 16 bin TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan, ekiplerin yakın zamanda gerçekleştirdiği diğer denetimlerde de benzer şekilde abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren araçlar da 30 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilirken, sürücülerine toplam 210 bin TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı