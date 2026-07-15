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Bebek kaçırma iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi

Bebek kaçırma iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi
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Şanlıurfa'da bir kadın, hemşire kılığında girdiği hastanenin yeni doğan ünitesinden bebek kaçırmaya çalıştı. Şüphe üzerine görevlinin refakat etmesiyle panikleyen kadın bebeği bırakıp kaçtı. Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Hastanedeki yeni doğan bölümünden bebek kaçırmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gece saat 03.40 sıralarında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine yeni doğan ünitesinde yaşandı. İddiaya göre daha önce düşük yapan H.İ.Ö. isimli bir kadın, hemşire kılığında yeni doğan ünitesine giderek bir bebeği kucağına alarak yoğun bakım servisine götüreceğini söyledi. Kadının durumundan şüphelenen hastane görevlisi, yoğun bakım ünitesine kadar refakat etmek istedi. Hastane görevlisinin yanından ayrılmaması nedeniyle panikleyen kadın, bebeği bırakarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini belirledikleri kadını Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından Eyyübiye ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın, adliyeye sevk edildi. Elbisesi ile yüzünü kapatmaya çalışan kadın, basın mensuplarının sorularını ise cevapsız bıraktı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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