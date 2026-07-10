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Malatya'da temel kazısında insan kemikleri bulundu

Malatya'da temel kazısında insan kemikleri bulundu
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında insan kemikleri ve kafatası parçası bulundu. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparak kemikleri muhafaza altına aldı, soruşturma sürüyor.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında insan kemikleri ile kafatası parçası bulundu.

Olay, Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi Alholar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir inşaatta iş makinesiyle gerçekleştirilen temel kazısı sırasında insan kemikleri ve kafatası parçasına rastlandı. Bunun üzerine çalışmalar durdurularak durum Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kemikler, yapılacak inceleme ve kimlik tespitine yönelik çalışma için muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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