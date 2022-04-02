HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı, aile sayısı 280 oldu

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 943. gününde, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden HDP Diyarbakır il binası önüne gelen aile ile birlikte 280 oldu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 943. gününde de devam ediyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında 15 yaşındayken terör örgütü PKK yandaşları tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddia edilen kardeşi Mazlum için eyleme katılan Aytekin Alp ile birlikte aile sayısı 280'e yükseldi.

Kardeşinin 2015 yılında dağa kaçırıldığını iddia eden Alp, "Kardeşimi istiyorum, kardeşim HDP yoluyla dağa kaçırıldı. Buradaki ailelerin çocuklarının döndüğünü gördük. Kardeşimin de kısa süre içerisinde döneceğini düşünüyorum. Beni duyuyorsa eğer bize ve ailesine kavuşsun" dedi.

Aytekin Alp, basın açıklamasından sonra kardeşinin fotoğrafını alarak diğer ailelere katıldı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa