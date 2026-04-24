Hayvanlarını otlatırken yüksekten düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Bitlis'in Hizan ilçesinde hayvanlarını otlatırken yüksekten düşen 73 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Kolludere Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasındaki İncirli köyü kırsalında meydana geldi. Köyde hayvanlarını otlatan Salih Ayaz (73) isimli vatandaş, dengesini kaybederek yüksekten düştü. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili olarak cumhuriyet savcısına bilgi verilirken, inceleme başlatıldığı öğrenildi. - BİTLİS