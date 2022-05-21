Hayvanlar arazisine girdi diye tartıştığı baba ve oğlunu tabancayla ateş açarak öldürdü - Haberler

Hayvanlar arazisine girdi diye tartıştığı baba ve oğlunu tabancayla ateş açarak öldürdü
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'da bir kişi, küçükbaşları arazisine girerek otladığı için tepki gösterdiği baba ve 18 yaşındaki oğluna tabanca ile ateş ederek öldürdü.
Elmadağ ilçesinde Hasanoğlan Bahçelievler Mahallesi'nde Ahmet Koç, Harun Karakuş'a küçükbaşları arazisine girerek otladığı için tepki gösterdi. Çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü.
BABA VE OĞLUNA ATEŞ TABANCAYLA ATEŞ AÇTI
Ahmet Koç, üzerindeki tabancayı çıkarıp, Harun Karakuş ile kavgaya dahil olan oğlu Berat Karakuş'a ateş etti. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.
Ahmet Koç ise polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - 3. Sayfa