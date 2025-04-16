Hayvan Yetiştiricisi, Burç Otu Toplamak İçin Çıktığı Ağaçtan Düşerek Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde hayvanlarına burç otu toplamak için çıktığı çam ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeyhçakır köyünde ikamet eden 65 yaşındaki Bayram Acar, küçükbaş hayvanlarına burç otu toplamak için Kozalık mevkiindeki ormanlık alana gitti. Acar'ın akşam saatleri olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine aramaya çıkan yakınları Acar'ı burç otu topladığı çam ağacının dibinde cansız vaziyette buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağaçtan düşen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA