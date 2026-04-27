Hayvan ticaretinde dolandırıcılık: Şüpheli otelde yakalandı

Samsun'da büyükbaş hayvan alım satımı üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olayında, aynı şahsın farklı tarihlerde çok sayıda kişiyi dolandırdığı ortaya çıkarken, şüpheli şahıs jandarma ekiplerince kaldığı otelde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 7 Nisan tarihinde Tekkeköy ilçesinde hayvan satın alıp 2 kişiyi toplam 213 bin TL dolandırdığı iddia edilen G.E. (42) şikayet üzerine Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak 24 Nisan'da Samsun Adliyesi'ne sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Aynı şahıs dün Atakum ilçesi Yukarıaksu Mahallesi'nde A.S. (60) isimli şahıstan 290 bin liraya 2 adet büyükbaş hayvan satın aldı ve parasını ödemeden kayıplara karıştı. A.S., G.E.'ye 290 bin TL karşılığında sattığı 2 büyükbaş hayvanın parasını banka hesabına gönderilmediği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları takip sonucu şüpheli G.E.'yi kaldığı otelde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan detaylı araştırmada şüpheli G.E.'nin yalnızca bu olayla sınırlı kalmadığı, 16 Nisan'da Tekkeköy ilçesinde H.B. isimli şahıstan 3 adet büyükbaş hayvanı 570 bin TL karşılığında aldığı ve ödeme yapma vaadiyle ortadan kaybolduğunu tespit etti

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan G.E., Atakum ve Tekkeköy ilçesindeki dolandırıcılık olayları ile ilgili bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi

Neler oluyor? Gece boyunca süren sevkiyat radara böyle yansıdı
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü

Okulları adam etmek için kafa yorarken gelen görüntüye bakın
Fenerbahçe'de sıcak saatler: Saran'ın koltuğuna sürpriz aday

Yolun sonuna geldi! İşte Saran'ın koltuğuna ilk aday

Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber

Altın fiyatlarını zıplatan haber
Tedesco'yu haklı çıkaran görüntü: Geleni geçeni görüyorlar

Milyonlarca Fener taraftarını delirten görüntü

Fenerbahçe'de sıcak saatler: Saran'ın koltuğuna sürpriz aday

Yolun sonuna geldi! İşte Saran'ın koltuğuna ilk aday

Japonya Hava Kuvvetleri alarmda! ABD yapımı F-15'ler havada parçalanmaya başladı

Ordu alarmda! ABD yapımı uçaklar havada parçalanmaya başladı
Tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız meselesi yüzünden komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü