Hayvan Hırsızlığı Şüphelisi Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar'da büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığından aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde N.E., isimli şahsın büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığından arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Emirdağ ilçesi Demircili köyünde

yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR