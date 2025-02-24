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Hayrabolu'da Kaçak Kesim Yapana Cezalar Kesildi

Hayrabolu'da Kaçak Kesim Yapana Cezalar Kesildi
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yapılan denetimlerde, yasal olmayan yollarla kesim yapan kişilere toplamda 105 bin TL idari para cezası uygulandı. 43 büyükbaş hayvanın veteriner kontrolü olmadan kesildiği tespit edildi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yapılan denetimde, hayvanları getirip kaçak kesim yaptıran kişilere 105 bin TL idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçleriyle birlikte Hayrabolu ilçesindeki özel bir mezbahada Pazar günü denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, yasal olmayan yollarla bölgeye getirildiği belirlenen 43 büyükbaş hayvanın, veteriner hekim kontrolü olmadan kesildiği tespit edildi. Durum tutanak altına alınırken, hayvanlar en yakın kesimhaneye yönlendirilerek kestirildi.

Yetkililer, Trakya'nın 2010 yılından beri şap hastalığından aşılı ari bölge olarak korunduğunu hatırlatarak, Anadolu'dan Trakya'ya belgesiz hayvan girişinin yasak olduğunu vurguladı. Şap hastalığı ve diğer salgın hastalıkların önlenmesi amacıyla, yasal olmayan hayvan hareketlerine karşı denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Hayvanları getirip kaçak kesim yaptıran şahıslara, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 36. maddesi gereği toplam 105 bin TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, vatandaşları yasal olmayan hayvan hareketleri konusunda duyarlı olmaya çağırarak, şüpheli durumlarda jandarma ve ilçe tarım müdürlüklerine bilgi verilmesi gerektiğini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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