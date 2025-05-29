Haymana Kaplıcasında Şüpheli Ölüm: Arkadaşını Havuzda Buldu

Ankara'nın Haymana ilçesinde iddiaya göre kaplıcada uyuyakalan iki genç, arkadaşlarını havuzda ölü buldu.

Edinilen bilgilere göre, olay Medrese Kaplıcası'nda gece saatlerinde yaşandı. İki arkadaşı ile birlikte kaplıcaya gelen Onur Can Güneş (28), arkadaşlarıyla birlikte özel bir kabinde havuza girdi. İddiaya göre kabinde bir süre sonra uyuyakalan iki genç, uyandıklarında Güneş'i havuzda hareketsiz halde buldu. Arkadaşları ve kaplıca çalışanları, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli ölüm üzerine savcılık 3 kişiyi gözaltına altı. Güneş'in cenazesi ise otopsi için Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA