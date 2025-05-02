Haymana'da Yoğun Yağışlar Sel Felaketine Neden Oldu

Haymana'da Yoğun Yağışlar Sel Felaketine Neden Oldu
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Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana gelen yoğun yağışlar, sel olayına yol açtı. Birçok araç sel sularında mahsur kaldı. O anları kaydeden bir vatandaş, 'Boğazkaya yolunda esir kaldık' ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde, yoğun yağışlar sele neden oldu. Aracında mahsur kalan bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Haymana ilçesine bağlı Boğazkaya Mahallesi'nde yoğun yağışlar sele neden oldu. Selden dolayı bir arabanın içinde bulunan vatandaşlar yolda kaldı. Yolda kalan bir vatandaş, "Boğazkaya yolunda esir kaldık. Yolu geçemiyoruz" dedi. Vatandaş, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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