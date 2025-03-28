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Haymana'da Trafik Kazası: 6 Ölü, 3 Yaralı

Haymana'da Trafik Kazası: 6 Ölü, 3 Yaralı
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Ankara'nın Haymana ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 9 aylık bir bebek ve 6 yaşında bir çocuk da bulunuyor.

Ankara'nın Haymana ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenler arasında 6 yaşındaki bir çocuk ile 9 aylık bebeğin de olduğu bildirilirken, ölenlerin kimlikleri belli oldu.

Kaza, Haymana ilçesi Karahoca mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara istikametine giden Muhammet Emin Özdemir idaresindeki 31 GE 368 plakalı otomobil ile karşı yönden Haymana istikametine giden Abdullah Özgen kontrolündeki 06 EPP 091 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 9 aylık kız çocuğu Duru Özdemir ile 6 yaşındaki erkek çocuğu Görkem Yıldırım, sürücü olan oğlu ile aynı isme sahip Arif Yıldırım, Abdullah Özgen, Muhammet Emin Özdemir ve Ayşe Özdemir olmak üzere iki araçtaki toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan Nermin Yıldırım, Arif Yıldırım ve Yusuf Özdemir ise, olay yerine gelen ekipler tarafından Haymana Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cenazeler, olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından Haymana Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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