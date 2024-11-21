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Haymana'da Oto Yıkama İşletmesine Silahlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

Haymana'da Oto Yıkama İşletmesine Silahlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı
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Ankara'nın Haymana ilçesinde oto yıkama ve çekici hizmeti veren bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının ardından şüpheli H.H.B. yakalandı. Saldırının, arazi takası yüzünden çıkan anlaşmazlıktan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde, oto yıkama ve çekici hizmeti veren bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 20.00 sularında Ankara'nın Haymana ilçesi Polatlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan oto yıkama ve çekici hizmeti veren Göksu firmasına, bir otomobille gelen kişi veya kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu. Haymana İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yeri ve çevresinde şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde şüpheli H.H.B.'yi yakaladı.

Olayı gerçekleştiren Şüpheli H.H.B., 15-20 gün kadar önce Y.G. isimli şahısla araç takas ettiğini, aldığı aracı 15 gün kullandıktan sonra motorunun arızalı olduğunu anladığını, Y.G.' ye zararını karşılamasını istediğini söylediğini ancak karşılamadığını, 19 Kasım 2024 günü akşam saatlerinde aldığı alkolün etkisiyle Y.G.'nin evinin önüne gittiğini ve silahla ateş ederek olay yerinden uzaklaştığını anlattı.

Olay ile ilgili yakalanan şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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