Belediye başkanının yeğeni evinde ölü bulundu

Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Evci Mahallesi'nde ikamet eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un yeğeni Gökhan Koç (20), evinde tüfekle başından vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede gencin hayatını kaybettiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, inceleme yaptı. Gökhan Koç'un cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.