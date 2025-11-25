Haberler

Belediye başkanının yeğeni evinde ölü bulundu

Belediye başkanının yeğeni evinde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un yeğeni 20 yaşındaki Gökhan Koç, evinde tüfekle başından vurulmuş halde ölü bulundu. Koç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un yeğeni Gökhan Koç (20), evinde tüfekle başından vurulmuş halde ölü bulundu.
  • Gökhan Koç'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve sürüyor.

Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Evci Mahallesi'nde ikamet eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un yeğeni Gökhan Koç (20), evinde tüfekle başından vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede gencin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Belediye başkanının yeğeni evinde ölü bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, inceleme yaptı. Gökhan Koç'un cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
'Bu hafta en önemli hafta' diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu
Günlük 4 bin lira yevmiyeyle işçi bulamayan çiftçi isyan etti

Çiftçi video yayınlayıp isyan etti! 4 bin TL yevmiyeyle işçi bulamıyor
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi

Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.