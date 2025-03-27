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Haymana Adliyesi Önünde Aileler Arasında Kavga Çı çıktı

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Ankara'nın Haymana ilçesinde, adliye çıkışında husumetli iki aile arasında tekme tokat kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle kontrol altına alarak çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile, adliye çıkışında tekme tokat kavga etti.

Edinilen bilgöye göre, Yenimahalle Ankara Caddesi üzerinde bulunan Haymana Adliyesi'nde görülen davanın ardından adliye önünde karşılaşan iki aile arasında kavga çıktı. Tarafların tekme tokat birbirlerine saldırdığı kavgayı adliyede görev için bulunan jandarma ekipleri ayırmakta zorlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kavgayı güçlükle kontrol altına alan polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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