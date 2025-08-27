Haydarpaşa Limanı'nda yangın: 1 personel yaralandı

Haydarpaşa Limanı'nda yakıt ikmal gemisinin ambar kısmında çıkan yangında bir personel sırtından hafif şekilde yaralandı. Yaralı personel ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, yangın sabah 07.00 sıralarında Haydarpaşa Limanı'nda demirli yakıt ikmal gemisinin ambar bölümünde henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Alevleri fark edenler durumu itfaiye, sağlık, polis ve UMKE ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİNE İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Yangında gemi personelinden bir kişi sırtından hafif şekilde yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, gemide soğutma ve güvenlik çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.