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Hayatını kaybeden Pınar Eczacıbaşı'nın hastalığını yakın çevresinden gizlediği ortaya çıktı

Hayatını kaybeden Pınar Eczacıbaşı'nın hastalığını yakın çevresinden gizlediği ortaya çıktı
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İş insanı Pınar Eczacıbaşı, 6 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Uzun süredir hastalıkla mücadele ettiği, ancak bunu en yakınlarına bile söylemediği ortaya çıktı. Yakın dostu Esra Oflaz Güvenkaya, "Hastalığını sakladın, hep 'iyiyim' dedin… Yokluğuna bahaneler buldun" sözleriyle yaşadığı büyük şaşkınlığı ve acıyı paylaştı.

İş dünyasının sevilen isimlerinden Pınar Eczacıbaşı, 6 Mayıs'ta, 65 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun süredir bir sağlık sorunuyla mücadele ettiği ancak bu süreci çevresinden sakladığı ortaya çıkan Eczacıbaşı'nın kaybı, hem yakın çevresini hem de iş dünyasını derin bir üzüntüye boğdu. Pınar Eczacıbaşı'nın bugün düzenlenecek cenaze töreniyle Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Merhumenin, anne ve babasının yanına defnedilmek üzere hazırlıklar yapıldığı belirtildi. Aile yakınları ve dostları tarafından sade ancak duygusal bir törenin planlandığı bildirildi.

HASTALIĞINI SAKLAMIŞ

Eczacıbaşı'nın ani ölümü sonrası dikkat çeken en önemli detay, uzun süredir ciddi bir hastalıkla mücadele ettiğini ancak bunu neredeyse kimseyle paylaşmamış olması oldu. Sağlık durumunu sır gibi saklayan Eczacıbaşı'nın, çevresine sürekli "İyiyim, merak etmeyin" dediği ifade edildi.

"HEP İYİYİM DEDİN"

Pınar Eczacıbaşı'nın yakın arkadaşı ve medya dünyasından tanınan isim Esra Oflaz Güvenkaya, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda şunları söyledi: "Canım Pınarım çok ama çok üzgünüm, kelimeler yetersiz. Her ölüm erken ölüm sevene ancak bu ansızın gidişin oldu mu şimdi? Hastalığını sakladın, yokluğuna bahaneler buldun, hep iyiyim dedin. Birkaç hafta önce konuştuğumuzda sesin şen şakrak "Haydi git gel Londra'dan dönüşte buluşalım, beni merak etme, bir şeyim olsa söylerim sana" demedin mi? Ama söylememişsin. Çok güçlü, savaşçı, güzel ama yaralı kalbinle diğer boyuta geçivermişsin. Rahmetli babacığına, anneciğine kavuştun. Son vedayı istemedin ama benim kalbim paramparça güzel dostum, yıllardır paylaştığımız anılarımıza sığındım, zihnimde tek tek ziyaret ediyorum. Sen hep güzel anılarımız, güzel çıktığımız fotolarımızda kalsın isterdin. Pek çok kadına ilham oldun. Seni çok seviyorum, çok özleyeceğim. Hoşçakal Pınarım tekrar kavuşana kadar!"

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

İlaç firmasının sahibinin bile 65 yaşını zor gördüğü dünyayı çok da kafaya takmamak gerek ölüm kaçınılmaz son...

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Haber Yorumlarısem sem:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ne diyelim ama inancımıza göre çok zengin olmakta ayrı dert yani onca zenginliğin hesabını nasıl verecek insan öyle yada böyle ölüyorsun işte kaçabilen yok

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