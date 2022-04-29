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Hayatını kaybeden AK Partili Milletvekilinin babası son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hayatını kaybeden AK Partili Milletvekilinin babası son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ'da hayatını kaybeden AK Parti Tekirdağ Milletvekili Koncagül'ün babası son yolcuğuna uğurlandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da hayatını kaybeden AK Parti Tekirdağ Milletvekili Koncagül'ün babası son yolcuğuna uğurlandı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül'ün babası Erdoğan Atar (83) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Erdoğan Atar için bugün Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Rüstem Paşa Camii'nde Cuma Namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Atar'ın AK Parti Tekirdağ Milletvekili olan kızı Çiğdem Koncagül ve yakınları taziyeleri kabul etti. Cenazeye TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazından sonra helallik alınarak, Erdoğan Atar'ın cenazesi Eski Şehir Mezarlığına defnedildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çiğdem Koncagül, Milletvekili, Tekirdağ, Cenaze, 3. Sayfa, Haberler

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