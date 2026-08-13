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Kilauea Yanardağı 53. kez patladı: Lavlar 150 metreye ulaştı

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Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, Aralık 2024'ten bu yana 53. kez patladı. Lavlar 150 metre yükseldi, aktivite milli parktaki zirve krateriyle sınırlı kaldı. 2018'deki patlamalar 700'den fazla evi yok etmişti.

ABD'nin Hawaii Adası'nda Aralık 2024'ten bu yana aktif olan Kilauea Yanardağı, 53'üncü patlayarak lav püskürttü.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea Yanardağında 23 Aralık 2024'ten bu yana 53'üncü kez patlama meydana geldi. Yerel saatle 15.45'te meydana gelen patlama sırasında püsküren lavlar, 150 metre yüksekliğe ulaştı. Lav aktivitesinin Hawaii Volkanları Milli Parkı içindeki zirve krateriyle sınırlı kaldığı belirtildi.

Yanardağda son ve 52'nci patlama 28 Temmuz'da 19.10'da başlamış, 29 Temmuz 02.36'da sona ermişti. Lav püskürmesi, yaklaşık 7.4 saat sürmüştü.

2018'de 700'den fazla ev yok olmuştu

Kilauea Yanardağı'nda son patlama dalgası 23 Aralık 2024'te başlamıştı. Çoğu patlama bir günden kısa sürmüştü. Yanardağda 2018 yılında meydana gelen ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar ise 700'den fazla evi yok etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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