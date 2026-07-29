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Hawaii’deki Kilauea Yanardağı’nda 52’nci patlama

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ABD’nin Hawaii Adası’nda Aralık 2024’ten bu yana aktif olan Kilauea Yanardağı, 52’nci kez patlayarak lav püskürttü.

ABD'nin Hawaii Adası'nda Aralık 2024'ten bu yana aktif olan Kilauea Yanardağı, 52'nci kez patlayarak lav püskürttü.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea Yanardağında 23 Aralık 2024'ten bu yana 52'nci kez patlalama meydana geldi. Yerel saatle 19.10'da meydana gelen patlama sırasında püsküren lavlar, 30 metre yüksekliğe ulaştı. Yanardağda alarm düzeyi "uyarı" seviyesinden "izleme" seviyesine yükseltildi. Hawaii Yanardağ Gözlemevi, yanardağı yakından izlemeye devam ettiğini, aktiviteye bağlı olarak gerektiğinde ek uyarılar yayınlayanacağını belirtti.

Yanardağda son patlama 15 Temmuz yerel saatle 08.30 civarında başlamış, 14.46'da sona ermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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