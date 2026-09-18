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Havsa’da kimyasal yüklü tır bariyerlere çarparak devrildi

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Havsa’da kimyasal yüklü tır bariyerlere çarparak devrildi
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Edirne’nin Havsa ilçesinde kimyasal madde yüklü tırın bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde kimyasal madde yüklü tırın bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Havsa ilçesi Köseömer Dinlenme Tesisleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 SA 4703 plakalı kimyasal madde yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır devrildi.

Kazada sürücünün hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve ilgili ekipler sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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