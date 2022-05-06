Havalimanından sahte belgelerle yurt dışına çıkarken yakalandılar - Haberler

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Havalimanından sahte belgelerle yurt dışına çıkarken yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Havalimanından sahte belgelerle yurt dışına çıkarken yakalandılar

Zonguldak Çaycuma Havalimanında Nisan ayı içerisinde sahte vize ile yurt dışına çıkmak isteyen 8 kişi ekipler tarafından yakalandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Çaycuma Havalimanında Nisan ayı içerisinde sahte vize ile yurt dışına çıkmak isteyen 8 kişi ekipler tarafından yakalandı.

Zonguldak Çaycuma Havalimanında Nisan ayında 3 bin 090 giden: 2 bin 680 gelen olmak üzere toplamda 5 bin 770 yolcu giriş-çıkış yaptı. Zonguldak Çaycuma Havalimanı Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 4 Nisan 2022 günü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı M.N.Y. isimli şahıs sahte Alman oturum kartı ile yurtdışına çıkmak isterken yakalandı. 29 Nisan tarihinde günü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları F.E., B.E., E.O.E. isimli şahıslar sahta Alman vizesi ile yurtdışına çıkmak isterken yakalandı, ayrıca sahte vizeli yolculara yardımcı olan F.G. ve L.E. isimli şahıslar ile birlikte adli işlemler yapıldı.

Öte yandan yakalama müzekkeresi ile aranan F.K ve E.Ö., isimli şahıslar yakalanarak adli işlemler için ilgili birime teslim edildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Havalimanı Şube Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti, Zonguldak, Nisan, 3. Sayfa, Haberler

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