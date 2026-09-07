Havalandırma boşluğuna düşen 3 yavru kediyi itfaiye kurtardı
Osmaniye’de sitenin havalandırma boşluğunda mahsur kalan 3 yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Osmaniye'de sitenin havalandırma boşluğunda mahsur kalan 3 yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Osmaniye Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Havalandırma boşluğundan gelen kedi sesi üzerine vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Adrese sevk edilen ekiplerce yapılan çalışma sonucu mahsur kalan 3 yavru kedi düştükleri yerden yerden çıkarıldı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen yavru kediler, annelerinin bulunduğu sitenin bahçesine bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı