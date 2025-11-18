Hatice Baysal Cinayetinde HTS Kayıtları İncelenecek

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 2 yıl önce asma yaprağı toplamaya gittiği tarlada öldürülen Hatice Baysal cinayetinde, tutuklu şüpheliye ait HTS kayıt kayıtlarının incelenmesine karar verildi.

Acıpayam ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde 23 Mayıs 2023 tarihinde meydana gelen olayda; annesiyle birlikte yaşayan 60 yaşındaki Hatice Baysal, asma yaprağı toplamak için Dokuzlar mevkiinde bulunan üzüm bağında gitmiş, akşam olmasına rağmen evine dönmeyen Baysal, annesi ve komşusu tarafından arazide av tüfeğiyle sırtından vurulmuş halde bulunmuştu.

Sırtından 3 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen Hatice Baysal'ın cinayetini araştıran jandarma ekipleri, Baysal'ın kendisini darp ettiği gerekçesiyle daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı komşusu Hasan M.'yi cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Yaşlı kadını hayvan otlatma meselesi yüzünden darp ettiği iddia edilen ve açılan davanın görülmesine devam edilen 51 yaşındaki Hasan M., verdiği ilk ifadede suçu üstlenmeyerek, cinayeti kendisinin işlemediğini iddia etmişti. Suçlamaları reddeden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Şüphelinin HTS kayıtları incelenecek

Hatice Baysal'ın tarlasında çalışırken öldürülmesiyle ilgili olarak açılan davanın görülmesine Acıpayam Adliyesinde devam edildi. Soruşturma kapsamında Hatice Baysal'ın, komşusu Hasan M. tarafından daha önce defalarca darp edildiği, sürekli şiddete maruz kaldığı ve bu nedenle sanık hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Tanık ifadeleri ve delilleri sunan savcılık, cinayet günü sanık Hasan M.'nin olay yerinde olup olmadığının kesinleştirilmesi amacıyla HTS kayıtlarının incelenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, bu talebi kabul ederek, kayıtların incelenmesi için telekomünikasyon firmasından rapor istenmesini onayladı. Dava 2026 yılı Şubat ayına ertelendi. - DENİZLİ