Hatay Yayladağı'nda ters dönen otomobilin sürücüsü itfaiye tarafından yaralı kurtarıldı

Hatay Yayladağı'nda ters dönen otomobilin sürücüsü itfaiye tarafından yaralı kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Eğerci Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü ve sürücü yaralandı. İtfaiye tarafından kurtarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edilirken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde otomobilin takla atarak ters dönmesiyle yaşanan kazada sürücü yaralandı.
Kaza; Yayladığı ilçesi Eğerci Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönerek durabilen otomobilin sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldı.
Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından kaza bölgesinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı