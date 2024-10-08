Hatay Yayladağı'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Kösrelik Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.
Yangın, Yayladağı ilçesi Kösrelik Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yaşandı. Kısa sürede büyüyen örtü yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlere, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın, büyümeden söndürülürken bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY