Hatay Yayladağı'nda 12 balıkçı, selin bozduğu yolda mahsur kalınca itfaiye kurtardı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde selin etkisiyle yolların zarar gördüğü bölgede mahsur kalan 12 balıkçıyı, itfaiye ekibi kurtardı.

Meteorolojini şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da hava şartları vatandaşların hayatlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yayladağı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava kırsal mahallelerde ve kent merkezinde taşkınlara neden oldu. Taşkınların etkili olduğu Karamağara yolu tahrip oldu. Balık tutmaya gelen 12 kişi, selin etkisiyle yolların zarar gördüğü bölgede mahsur kaldı. Balıkçıların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede balıkçıların yardımına yetişen ekipler, mahsur kalan 12 balıkçıyı kurtardı. Balıkçılar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı