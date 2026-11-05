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Hatay Yayladağı'nda 12 balıkçı, selin bozduğu yolda mahsur kalınca itfaiye kurtardı

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Hatay Yayladağı'nda 12 balıkçı, selin bozduğu yolda mahsur kalınca itfaiye kurtardı Haber Videosunu İzle
Hatay Yayladağı'nda 12 balıkçı, selin bozduğu yolda mahsur kalınca itfaiye kurtardı
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde etkili olan yağışın yol açtığı taşkınlarda Karamağara yolu tahrip oldu. Yolda mahsur kalan 12 balıkçının durumunun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, balıkçıları kurtardı; balıkçılar ekiplere teşekkür etti.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde selin etkisiyle yolların zarar gördüğü bölgede mahsur kalan 12 balıkçıyı, itfaiye ekibi kurtardı.

Meteorolojini şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da hava şartları vatandaşların hayatlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yayladağı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava kırsal mahallelerde ve kent merkezinde taşkınlara neden oldu. Taşkınların etkili olduğu Karamağara yolu tahrip oldu. Balık tutmaya gelen 12 kişi, selin etkisiyle yolların zarar gördüğü bölgede mahsur kaldı. Balıkçıların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede balıkçıların yardımına yetişen ekipler, mahsur kalan 12 balıkçıyı kurtardı. Balıkçılar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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