Hatay Samandağ'da prefabrik ev patlamalarla yanarak kullanılamaz hale geldi

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Hatay'da gece saatlerinde yaşanan yangında patlamalarla birlikte alevlere teslim olan prefabrik ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde bulunan prefabrik evde yaşandı. Sebebi henüz bilinemeyen yangında prefabrik yapı kısa sürede patlamalarla birlikte alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfiaye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı tedirgin eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alınan yangında prefabrik ev kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı