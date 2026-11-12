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Hatay Reyhanlı'da müstakil ev bilinmeyen nedenle yandı, can kaybı yaşanmadı

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Hatay Reyhanlı'da müstakil ev bilinmeyen nedenle yandı, can kaybı yaşanmadı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan müstakil ev, bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, ev hasar gördü.

Hatay'da alevlere teslim olarak yanan müstakil ev hasar görürken, yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Yangın; Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de yaşandı. Mahallede bulunan ve oturun bulunan müstakil ev, bilinmeyen nedenle alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında ev hasar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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