Hatay Reyhanlı'da evin mutfağında çıkan yangın kontrol altına alındı, ev zarar gördü

Hatay Reyhanlı'da evin mutfağında çıkan yangın kontrol altına alındı, ev zarar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kuletepe Mahallesi'nde bir evin mutfağında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle evi sarmadan kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin hızlı çalışması alevlerin büyümesini önledi; yangında ev zarar gördü.
Hatay'da evin mutfağında çıkan yangın, evi sarmadan kontrol altına alındı.
Yangın; Reyhanlı ilçesine bağlı Kuletepe Mahallesi'nde bulunan evin mutfak kısmında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.
Ekiplerin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ev zarar gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı